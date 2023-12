Daisue Construction Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Sentiment und Buzz: Bei der Analyse einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Daisue Construction ein durchschnittliches Maß an Diskussionsintensität gezeigt, was sich vor allem in der Häufigkeit der Wortbeiträge widerspiegelt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Daisue Construction daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Daisue Construction von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt nach der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu dem Schluss, dass in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Daisue Construction-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 1326,75 JPY und weist eine Abweichung von -1,71 Prozent zum aktuellen Kurs (1304 JPY) auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs (1355,48 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -3,8 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen anhand der Verhältnisse von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen. Mit einem RSI von 72 wird die Situation als überkauft eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.