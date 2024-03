Daisue Construction Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Daisue Construction war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus der Diskussion hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Daisue Construction daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Daisue Construction-Aktie beträgt aktuell 34, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 31,86 ebenfalls neutral. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Daisue Construction.

Aus Sicht der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Daisue Construction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1408,25 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1617 JPY (+14,82 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1507,74 JPY (+7,25 Prozent Abweichung) eine positive Entwicklung, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Daisue Construction somit eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich wesentlich verändert. Daher erhält Daisue Construction in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.