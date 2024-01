Daisue Construction Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Daisue Construction-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von sozialen Plattformen. Die Kommentare und Befunde der Nutzer waren ebenfalls neutral, und es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1333,8 JPY liegt, was ähnlich dem letzten Schlusskurs von 1398 JPY ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Eine Analyse des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab jedoch einen Wert von 1330,9 JPY, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergab, dass die Anleger keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger zeigten, und die Diskussionsintensität blieb unverändert. Daher wird die Daisue Construction-Aktie insgesamt als neutral bewertet.

