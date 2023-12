Daisho Microline Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir beispielsweise den RSI der Daisho Microline-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 100, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 88,89 ebenfalls im überkauften Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs für Daisho Microline somit ein insgesamt "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Daisho Microline als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 1,78 liegt der Wert insgesamt 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", welcher bei 53,24 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Daisho Microline aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von 5,56 liegt. Daraus resultiert eine negative Differenz von -5,56 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite, wodurch die Aktie für ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Daisho Microline neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Daisho Microline insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.