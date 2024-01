Daisho Microline Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daisho Microline liegt bei einem Wert von 1, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 53,84) unter dem Durchschnitt (ca. 97 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Daisho Microline derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 0,14 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,067 HKD liegt, was einer Abweichung von -52,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,1 HKD weist mit einer Abweichung von -33 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Daisho Microline. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen sich im normalen Rahmen bewegt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Daisho Microline mit einer Rendite von -15,56 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mehr als 6 Prozent darunter liegt. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -13,08 Prozent, wobei Daisho Microline mit 2,48 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.