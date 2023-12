Daisho Microline Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Das Unternehmen Daisho Microline hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,56 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche durchschnittlich um -14,15 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Daisho Microline in diesem Vergleich um -1,41 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -10,24 Prozent, und Daisho Microline lag 5,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Daisho Microline liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Daisho Microline überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Daisho Microline beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Daisho Microline in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

