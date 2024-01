Daiseki Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen in einem Zeitraum von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Für die Daiseki liegt der RSI bei 31,58, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Daiseki daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Daiseki derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4067,13 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3935 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -0,61 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Daiseki veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Daiseki festgestellt, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Daiseki, basierend auf verschiedenen Aspekten wie dem RSI, dem gleitenden Durchschnittskurs, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz in den sozialen Medien.