Dais Analytic Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Dais-Aktie bei 39,89, was als neutral eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation vorliegt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 47, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Dais-Aktie daher auf Basis des RSI als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird auch der Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 USD, was einer Abweichung von -61,13 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dais-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Einfluss auf die Einschätzungen für Aktien haben. Für Dais wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde untersucht. In den vergangenen zwei Wochen wurde Dais von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare in den sozialen Medien waren überwiegend neutral, was zu der Gesamteinstufung "neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Dais-Aktie auf Basis des RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.