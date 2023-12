Dais Analytic Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Dais liegt bei 32,14, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten 200 Handelstagen beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dais-Aktie 0,05 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,022 USD, was einem Unterschied von -56 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,01 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+120 Prozent), wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Dais war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder drehen. Bei Dais wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.