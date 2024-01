Dairy Farm International Holdingsadr Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Dfi Retail zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs sich auf 2,61 USD beläuft, während der Aktienkurs bei 2,28 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -12,64 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 2,26 USD, was die Aktie als "Neutral" mit einem Abstand von +0,88 Prozent klassifiziert. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 34,15 und zeigt an, dass die Dfi Retail weder überkauft noch -verkauft ist, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher ist auch auf dieser Basis die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Dfi Retail wird neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie Kommentare in sozialen Plattformen beeinflusst. Unsere Analyse zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen überwiegend negativ ausfielen. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Dfi Retail in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,15 Prozent, was im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche eine Underperformance von -16,15 Prozent bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,97 Prozent im letzten Jahr, wobei die Dfi Retail um 14,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.