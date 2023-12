Dairy Farm International Holdingsadr Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Dfi Retail zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -21,15 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt die Rendite mit -6,48 Prozent deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In einer technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dfi Retail-Aktie der letzten 200 Handelstage um 13,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte festgestellt werden, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dfi Retail-Aktie beträgt 61, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 48,94, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Dfi Retail-Aktie.