Dairy Farm International Holdingsadr Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Finanzmarktbeobachtungsdienst Dfi Retail hat eine Analyse über die Aktie des Unternehmens veröffentlicht. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält die Dfi Retail in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dfi Retail mit einem Wert von 151,31 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird aus fundamentaler Sicht weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor zeigt sich, dass Dfi Retail im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,15 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt die Aktie damit um 15,1 Prozent darunter. Die Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Dfi Retail-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 2,25 USD -1,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -15,73 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.