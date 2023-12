Dairy Farm International Holdingsadr Aktie: War das schon alles?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Dfi Retail als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dfi Retail-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,58 und ein Wert für den RSI25 von 61,96, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Dfi Retail-Aktie bei 2,65 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,21 USD, was einer Abweichung von -16,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (2,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ergibt sich eine Underperformance von -14,67 Prozent für die Dfi Retail-Aktie, da sie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,15 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,48 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -21,15 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -6,73 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wird deutlich, dass Dfi Retail insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen ist. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für Dfi Retail.