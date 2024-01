Dairy Farm Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

Aktienkursanalyse: Dfi Retail zeigt neutrales Stimmungsbild

Die Aktienkurse von Unternehmen lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten bewerten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Dfi Retail neutral waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen rund um Dfi Retail in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Dfi Retail eine Performance von -21,15 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -5 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Dfi Retail im Branchenvergleich eine Underperformance von -16,15 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -6,97 Prozent, wobei Dfi Retail um 14,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Dfi Retail liegt derzeit bei 2,61 USD, während der Aktienkurs selbst bei 2,28 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -12,64 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 der letzten 50 Tage 2,26 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,88 Prozent als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Dfi Retail daher die Gesamtnote "Neutral".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde bei Dfi Retail keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Dfi Retail keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Dfi Retail daher in dieser Stufe eine Bewertung als "Neutral".