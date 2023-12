Dairy Farm Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Einfluss von Sentiment und Buzz auf Aktien wird immer wichtiger. Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Dfi Retail in den vergangenen Monaten im üblichen Bereich lag. Daher wird das Sentiment für diese Aktie als "Neutral" eingestuft. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Wert für Dfi Retail.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Dfi Retail in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche ist das eine Underperformance von -14,67 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Dfi Retail mit -14,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Werte für die Dfi Retail-Aktie. Sowohl der RSI7 für sieben Tage (57,58) als auch der RSI25 für 25 Tage (61,96) führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,65 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 2,21 USD, was einer Abweichung von -16,6 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich eine Abweichung von -2,64 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dfi Retail-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auch im Bereich der einfachen Charttechnik.