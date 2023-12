Dairy Farm Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Dairy Farm International Holdings":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Dfi Retail wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Dfi Retail daher in diesem Bereich die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Dfi Retail beträgt derzeit 2,17 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt mit 9,34 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,52 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht" durch unsere Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") erzielte die Aktie von Dfi Retail im letzten Jahr eine Rendite von -21,15 Prozent, was 15,1 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,05 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -5,7 Prozent, und Dfi Retail liegt aktuell 15,45 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Dfi Retail liegt bei 62,5 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 57,78 für 25 Tage, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Dfi Retail.