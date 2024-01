Dairy Farm Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Dairy Farm International Holdings":

Die technische Analyse der Dfi Retail-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,6 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,22 USD, was einem Unterschied von -14,62 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs lag auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 2,27 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dfi Retail-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Dfi Retail-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt. Zusammengefasst ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dfi Retail liegt bei 75, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,4 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In den letzten Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Dfi Retail festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Dfi Retail für diese Stufe daher ein "Neutral" von unserer Redaktion.