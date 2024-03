Daio Paperration Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Daio Paper zeigt einen neutralen Trend, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 1151,6 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1206 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,72 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 1130,03 JPY, was einer Abweichung von +6,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Daio Paper-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 18,89 Punkten und der RSI25 bei 24,64 Punkten, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Daio Paper-Aktie überwiegend positiv sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Basierend auf der technischen Analyse und den Einschätzungen in den sozialen Medien wird die Aktie von Daio Paper insgesamt als "Neutral" eingestuft.