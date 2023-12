Daio Paperration Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten Wochen konnte bei Daio Paper keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienten. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Daio Paper daher für dieses Kriterium ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht die Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Daio Paper wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 2,08 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Daio Paper für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Daio Paper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1130,19 JPY verglichen mit dem aktuellen Kurs von 1099,5 JPY. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von -2,72 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem ebenfalls eine Abweichung von -2,86 Prozent festgestellt wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Daio Paper besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.