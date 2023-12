Daio Paperration Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Daio Paper-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1115 JPY gehandelt, was einer Entfernung von -1,41 Prozent vom GD200 (1130,89 JPY) entspricht. Die charttechnische Bewertung zeigt ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1126,32 JPY, was zu einem Abstand von -1,01 Prozent führt, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Daio Paper-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Bewertung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend negative Meinungen zur Daio Paper-Aktie. Der Meinungsmarkt hat sich insbesondere in den vergangenen Tagen mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Daio Paper-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 1,65, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 37,11 liegt und damit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.