Dainichi Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Aktie von Dainichi ergibt sich ein RSI-Wert von 52 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 48,48 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die langfristige Stimmung und Diskussionsintensität ergaben eine "Neutral"-Bewertung, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigte.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs der Dainichi-Aktie sowohl vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage nur geringfügig abweicht.

Insgesamt erhält Dainichi daher sowohl in der RSI-Bewertung als auch in der Anleger-Stimmung und technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.