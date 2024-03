Dainichi Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index: Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Dainichi liegt bei 19,23, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 34,21 und wird als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für Dainichi.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Dainichi. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Dainichi festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder Zunahme noch Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Dainichi daher ein "Neutral"-Rating.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Dainichi-Aktie beträgt 719,87 JPY, was einer Abweichung von +0,16 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (721 JPY) entspricht. Dainichi erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (707,48 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,91 Prozent Abweichung). Die Dainichi-Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Dainichi auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.