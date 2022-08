Daimler Truck und Mercedes-Benz: Wer hätte das gedacht?

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Euphorie, welche im vergangenen Jahr beim Börsengang von Daimler Truck herrschte. Vor allem die Analysten dahen enormes Potenzial in dem Titel und die meisten waren sich einig, dass die neue Aktie weitaus besser performen würde als die des einstigen Mutterkonzerns. In der Realität konnten sich diese Erwartungen allerdings nicht erfüllen.… Hier weiterlesen