Daimler Truck hebt Ausschüttungsquote und langfristige Renditeambitionen

BOSTON/LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck sieht sich auf Kurs zu seinen mittelfristigen Zielen und will auf längere Frist noch mehr Rendite einfahren. So soll die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft - sprich ohne die Finanzdienstleistungen - bis 2030 unter günstigen Marktbedingungen über 12 Prozent liegen, wie das Dax -Unternehmen am Dienstag anlässlich einer Investorenveranstaltung in Boston mitteilte.

Für Mitte des Jahrzehnts haben sich die Schwaben mehr als 10 Prozent Marge vorgenommen. Den Anteil des Nettogewinns, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, soll künftig zwischen 40 und 60 Prozent liegen - bisher hatte Daimler-Truck-Chef Martin Daum lediglich mehr als 40 Prozent avisiert. Am Vorabend hatte das Unternehmen bereits angekündigt, für bis zu zwei Milliarden Euro Aktien zurückkaufen zu wollen.

Zwischen 2025 und 2030 will Daimler Truck den Umsatz um 40 bis 60 Prozent steigern, unter anderem durch ein weiter anziehendes Geschäft mit Dienstleistungen und Software. Technik für das autonome Fahren soll 2030 etwa mehr als drei Milliarden Euro Umsatz bringen und mehr als eine Milliarde Euro operativen Gewinn. Von der Einführung von batterieelektrischen und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen erwartet sich der Konzern künftig einen höheren Umsatz je Einheit./men/jha/