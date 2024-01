Daimler Truck auf grünem Kurs: Plant Einführung von grünen Wasserstoff in Europa

Daimler Truck und Masdar planen grünes Projekt: Export von Flüssigwasserstoff aus Abu Dhabi nach Europa.

Daimler Truck und der auf umweltfreundliche Technologien fokussierte Investor Masdar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten haben ihre Augen auf den Export von grünem Flüssigwasserstoff aus Abu Dhabi nach Europa gerichtet.

In einer gemeinsamen Mitteilung haben beide Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Machbarkeit einer entsprechenden Wertschöpfungskette zu untersuchen. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Erfolg in den Bemühungen um die Reduzierung von CO2-Emissionen im Straßengüterverkehr.

Masdar-CEO Mohamed Jameel Al Ramahi wird in der Mitteilung zitiert und betont, dass diese Vereinbarung das Potenzial hat, eine beträchtliche Senkung der CO2-Emissionen im Straßengüterverkehr in Europa zu ermöglichen.

Die Initiative mit Masdar ist für Daimler Truck der Startpunkt, um die Versorgung mit grünem Flüssigwasserstoff in Europa zu gewährleisten, ergänzt CEO Martin Daum.

Masdar wurde im Jahr 2006 gegründet und hat bislang Projekte in mehr als 40 Ländern durchgeführt. Mit einer Gesamtstromerzeugungskapazität von über 20 GW (Gigawatt) hat das Unternehmen weltweit in Projekte im Wert von 30 Milliarden US-Dollar investiert.

Daimler Truck setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2039 sein gesamtes Angebot an Lkw und Bussen in seinen globalen Kernmärkten (Europa, USA, Japan) auf CO2-neutralen Fahrbetrieb umzustellen. Im vorbörslichen Tradegate-Handel verzeichnet die Daimler Truck-Aktie zeitweise ein Plus von 0,03 Prozent und notiert bei 32,42 Euro.

Diese Vereinbarung zwischen Daimler Truck und Masdar ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von umweltfreundlichen Transportlösungen auf dem europäischen Markt.

Der Fokus auf grünen Flüssigwasserstoff in der Versorgungskette ermöglicht es, den Straßengüterverkehr maßgeblich in Richtung CO2-Neutralität zu lenken. Die zukunftsorientierten Visionen beider Unternehmen kommen hier zusammen, um einen bedeutenden Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten.

