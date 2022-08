Daimler Truck: Kann das noch was werden?

Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an den Börsengang von Daimler Truck im vergangenen Jahr. Mit 28 Euro ging das Papier in den Handel, wobei es nicht lange blieb, Euphorisch griffen die Börsianer zu und die Experten waren sich sicher, dass hier enorme Renditen winken würden. Mit den Prognosen haben die Analysten nur so gegenseitig überboten. Die größten… Hier weiterlesen