Daimler Truck Holding Aktie - Schon gehört?

Im 1. Quartal hat Daimler Truck 109.286 Fahrzeuge abgesetzt, ein Zuwachs um 8%. Bis auf Trucks Asia trugen alle Sparten zum Wachstum bei. Der Anstieg war trotz der Engpässe in den Zulieferketten auf die hohe Nachfrage und auf Markterholungen in der Region Europa zurückzuführen. Aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges hat Daimler Truck das operative Geschäft in Russland eingestellt. Der Umsatz lag mit… Hier weiterlesen