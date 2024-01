Daimler Truck-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Die technische Analyse der Daimler Truck-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,48 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 31,27 EUR, was einem Unterschied von -0,67 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 31,46 EUR zeigt einen ähnlichen Trend, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb hier ebenfalls eine "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 85, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Kommentare und Befunde der Nutzer in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Gut"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Daimler Truck-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.