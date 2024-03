Daimler Truck Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zueinander festgestellt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Daimler Truck-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist Daimler Truck überverkauft (Wert: 19,82), weshalb die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating für Daimler Truck.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Daimler Truck wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung bekommt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Daimler Truck insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Daimler Truck verläuft aktuell bei 33,48 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 46,54 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +39,01 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ein Niveau von 37,59 EUR, was einer aktuellen Differenz von +23,81 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Abhängig von der Diskussionsintensität in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Daimler Truck wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher kommt das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht".