Daimler Truck Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung beim Daimler Truck wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Es zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Daimler Truck in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für den Daimler Truck liegt bei 91,88, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 63,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde Daimler Truck in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, vor allem von privaten Nutzern. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse erhält die Daimler Truck-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.