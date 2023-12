Daimler Truck Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, hat einen Wert von 13,99 für die Daimler Truck-Aktie und wird daher als überverkauft eingestuft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 14, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit 31,23 EUR eine Abweichung von +8,87 Prozent zum aktuellen Kurs von 34 EUR auf. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 30,4 EUR, was einer Abweichung von +11,84 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien zeigt mehrheitlich positive Meinungen und beschäftigt sich mit den positiven Themen rund um Daimler Truck, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem "Gut" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".