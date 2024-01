Daimler Truck Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Daimler Truck-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 23,25, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Daimler Truck.

Die Diskussionen rund um Daimler Truck in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt ergeben sich sieben Gut- und kein Schlecht-Signal, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Daimler Truck bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Daimler Truck-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,39 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 33,25 EUR weicht somit um +5,93 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 31,03 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+7,15 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Somit erhält die Daimler Truck-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Daimler Truck zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Daimler Truck-Aktie, wobei die technische Analyse ein positives Bild zeichnet, während das Sentiment und die Diskussionen in den sozialen Medien auf eine negative Stimmung hinweisen. Anleger sollten daher verschiedene Faktoren berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.