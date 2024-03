Daimler Truck Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Die Daimler Truck-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32,53 EUR verzeichnet, was einem positiven Abweichungsprozentsatz von +32,15 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 34,63 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+24,14 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Daimler Truck-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Daimler Truck ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien. Es wurden auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Zudem wurden 5 Schlecht-Signale ermittelt, was die "Schlecht"-Empfehlung bestätigt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Daimler Truck überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Daimler Truck eine positive Einschätzung mit einer erhöhten Aktivität im Netz und einer positiven Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.