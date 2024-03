Daimler Truck Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Die Diskussionen rund um Daimler Truck auf Social-Media-Plattformen geben derzeit kein eindeutiges Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf neun Handelssignalen in der zurückliegenden Zeit, ergibt sich ein Bild von 8 positiven und 1 negativen Signalen. Dies führt zu der Einschätzung, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion bewertet die Aktie von Daimler Truck bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht, führt bei Daimler Truck zu einem RSI von 9,97 und einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 15,84 ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hin.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Daimler Truck festgestellt werden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Daimler Truck-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +38,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +27,61 Prozent und somit ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Daimler Truck als "Gut" angemessen bewertet. Die technische Analyse unterstützt diese Einschätzung ebenfalls.