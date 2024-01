Daimler Truck Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Die Bewertung von Aktien anhand von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung unter Investoren. Wir haben die Daimler Truck-Aktie in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in letzter Zeit negativ verändert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie bei 33,08 EUR liegt. Dies ist eine +4,85 Prozent Entfernung vom GD200 (31,55 EUR), was ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50 liegt bei 31,89 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 15, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 bei 56 zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Stimmungen rund um Daimler Truck überwiegend negativ sind. Dennoch ergaben die Handelssignale ein Bild von 10 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Daimler Truck in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.