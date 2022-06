Daimler Truck-Aktie: Wie stark ist der Aufwärtstrend?

Es lief gut für die Daimler Truck-Aktie in den letzten drei Monaten. Während die meisten Unternehmen an der Börse in diesem Zeitraum mit fallenden Kursen zu kämpfen hatten, ging es mit dem Kurs des weltgrößten Nutzfahrzeugherstellers ordentlich bergauf. Seit dem Jahrestief Anfang März konnte die Daimler Truck-Aktie um über 25 Prozent zulegen. Hält der Aufwärtstrend weiter an? Es geht voran… Hier weiterlesen