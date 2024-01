Daimler Truck Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Daimler Truck-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 80 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 23,25, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Daimler Truck.

Die Diskussionen rund um Daimler Truck in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum ergaben sich sieben Gut- und kein Schlecht-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Daimler Truck bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Daimler Truck-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,39 EUR. Der letzte Schlusskurs von 33,25 EUR weicht somit um +5,93 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (31,03 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,15 Prozent) und erhält somit ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Daimler Truck-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Daimler Truck weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Daimler Truck bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

