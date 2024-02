Daimler Truck Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Die aktuelle technische Analyse der Daimler Truck-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 31,88 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (35,55 EUR) um +11,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 33,22 EUR zeigt eine positive Abweichung von +7,01 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 9, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der RSI auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Daimler Truck-Aktie weiterhin überverkauft ist und somit auch hier eine "Gut"-Einstufung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Daimler Truck in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analyse sozialer Plattformen zeigt jedoch, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung. Somit wird die Daimler Truck-Aktie hinsichtlich der Stimmung und Handelssignale als "Gut" eingestuft.