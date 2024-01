Daimler Truck Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. Der aktuelle 7-Tage-RSI für die Daimler Truck-Aktie liegt bei 85, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,25, was bedeutet, dass Daimler Truck auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Daimler Truck basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Daimler Truck diskutiert wurde. Obwohl es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen gibt, ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Daimler Truck bei 31,45 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 31,9 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 und GD50.

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Daimler Truck, basierend auf einer starken Aktivität in den Diskussionen, allerdings auch einer negativen Änderung der Stimmung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die verschiedenen Indikatoren zu einer teilweise positiven, teilweise neutralen und teilweise negativen Einschätzung der Daimler Truck-Aktie führen.