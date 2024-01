Daimler Truck Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Die technische Analyse der Daimler Truck-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt einen aktuellen Wert von 31,55 EUR über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 33,08 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von +4,85 Prozent entspricht. Diese Bewertung führt zu einem "Neutral"-Rating. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 31,89 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,73 Prozent Abweichung) liegt. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Daimler Truck-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Hingegen konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was zu einer weiteren Einschätzung auf "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders negativ, was zu einer erneuten Einschätzung auf "Schlecht" führt. Die Analyse der Themen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Durch die Berechnung von konkret berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt sich jedoch eine Empfehlung auf "Neutral"-Niveau.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Daimler Truck-Aktie liegt bei einem Niveau von 15, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 56,71 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Gut"-Niveau basierend auf dem RSI.