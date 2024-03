Daimler Truck Aktie – VERKAUFEN! Platow Brief: Gewinnmitnahmen noch keinem geschadet.

Daimler Truck Aktie – am Freitag der Topgewinner im DAX. 18,1 % Tagesplus für einen BlueChip wegen „guter Bilanzen“ und erhöhter Dividende, das ist viel. Für den Platow Brief nach sowieso schon sehr schöner Kursentwicklung seit man zum Einstieg in die Aktie riet, mal an Gewinnmitnahmen zu denken. Wenn es am schönsten ist, dann..

Warum der Platow erstmal bei Daimler Truck Aktie auf der Verkaufsseite steht, hier die Gründe. Wie immer fundiert und nachvollziehbar. Warum Platow sagt VERKAUFEN? Hier die Einzelheiten:



Daimler Truck – Gewinne einfahren

Der Future Truck soll 2025 auf den Markt kommen. © CC0

Starke Zahlen und einen überraschend positiven Ausblick präsentierte Daimler Truck am Freitag (1.3.) in seinem Geschäftsbericht für 2023.

So steigerte der Nutzfahrzeughersteller den Umsatz um 10% ggü. Vj. auf 55,9 Mrd. Euro und verbesserte die ber. Umsatzrendite des Industriegeschäfts um 220 Basispunkte auf 9,9%. Trotz der Abschwächung des Auftragseingangs will der DAX-Konzern 2024 zwischen 55 und 57 Mrd. Euro an Umsatz erzielen – deutlich mehr als die gut 53 Mrd. Euro mit denen der Analystenkonsens bislang gerechnet hat.



