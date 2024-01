Daimler Truck Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

Die technische Analyse der Daimler Truck-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,37 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 33,56 EUR weicht somit um +6,98 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30,89 EUR) liegt mit einer Abweichung von +8,64 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von Daimler Truck somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik ausgestellt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie in Bezug auf die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit auch hier die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Daimler Truck-Aktie aktuell mit einem Wert von 78,63 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 22, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den Social Media der letzten Tage zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Daimler Truck. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben jedoch in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Daimler Truck von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.