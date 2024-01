Daimler Truck Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Das Anleger-Sentiment bezüglich Daimler Truck hat sich in den letzten Wochen stark negativ entwickelt. Dies ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Insgesamt dominierte die negative Kommunikation an 11 von 13 Tagen, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Selbst in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Die automatischen Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit auch positive Signale vorhanden waren. Daher erhält Daimler Truck insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Daimler Truck-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 beträgt 31,43 EUR, während der Kurs der Aktie (32,84 EUR) um +4,49 Prozent darüber liegt. Dies zeigt, dass der Wert neutral ist. Der GD50 liegt bei 31,21 EUR, was einer Abweichung von +5,22 Prozent entspricht. Hiermit wird die Aktie als "Gut"-Wert bewertet, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammengefasst erhält Daimler Truck für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Daimler Truck-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.