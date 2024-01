Daimler Truck Aktie – Kaputtsparen? Platow Brief sieht es anders. KAUFEN.

,

Daimler Truck Aktie – in 2023 besser als der DAX. Jetzt meldete sich der Betriebsratsvorsitzende des Unternehmens mit mahnenden Worten – zu hohe Margenziele, zu wenig Investitionen und damit schwindende Wettbewerbsfähigkeit. Der Platow Brief sieht es anders. Die Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) war und ist ein KAUF für den Börsenbrief. Warum man den Bedenken des Betriebsratschefs nicht folgen will? Für die Aktie spricht laut Platow Brief einiges – nicht nur die 2 Mrd EUR Aktienrückkaufprogramm. Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, findet man bei Platow eine klare Handlungsempfehlung: KAUFEN. Warum Platow zu dieser Empfehlung kommt? Lesen:



Daimler Truck – Unrealistische Sparziele? Für negative Schlagzeilen bei Daimler Truck sorgte vor Kurzem Betriebsratschef Michael Brecht. Er bezeichnete die vom Nutzfahrzeughersteller angestrebten Sparziele als unrealistisch und verwies dabei vor allem auf den Investitionsbedarf, um den DAX-Konzern auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten.

Die bereits eingeleiteten Maßnahmen sehen vor, Fixkosten, Investitionen und FuE-Ausgaben bis 2025 im Vergleich zum Niveau von 2019 um 15% zu senken. Die ersten Früchte können sich sehen lassen: Die oper. Marge im Industriegeschäft erreichte zuletzt 9,8%. Spätestens 2025 sollen es min. 10% werden, 2030 gar mehr als 12%. Zu wenig berücksichtigt wird dabei laut Brecht, dass die Schwaben mehr in neue Technologien investieren müssen, u. a. um die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Gerade bei der Batteriezellenproduktion sieht er enormen Nachholbedarf.



Gefallen Ihnen die klaren Aussagen unseres Gastbeitrags aus der aktuellen PLATOW Börse? Wir präsentieren Ihnen regelmäßig eine Leseprobe aus dem Aktien-Briefing für Deutschland.