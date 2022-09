Daimler Truck-Aktie: Jetzt kommt der Rotstift!

In den letzten Jahren hatte Daimler Truck hohe Summen in den Ausbau seines Geschäfts in Brasilien investiert. Jetzt zückt der Stuttgarter LKW- und Busbauer den Rotstift. Brasilien: Daimler Truck plant Stellenstreichungen Wie aus Medienberichten hervorgeht, will Daimler Truck in dem südamerikanischen Land 3.600 Mitarbeiter entlassen. Demnach soll 2.200 Beschäftigten gekündigt und die Zeitverträge mit 1.400 Mitarbeitern nicht mehr verlängert werden.… Hier weiterlesen