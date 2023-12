Daimler Truck Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Daimler Truck-Aktie hat sich im letzten Monat verschlechtert. Auch die Diskussionsintensität um das Unternehmen ist zurückgegangen. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 31,35 EUR lag. Der aktuelle Schlusskurs von 29,84 EUR liegt also auf ähnlichem Niveau (-4,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 32,44 EUR und der letzte Schlusskurs darunter (-8,01 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Aufgrund dieser verschiedenen Analysen wird die Daimler Truck-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Daimler Truck überkauft. Somit erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Stimmung der Anleger überwiegend positiv ist und dass in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen diskutiert wurden. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine positive Bewertung. Basierend auf diesen Ergebnissen wird die Stimmung um die Daimler Truck-Aktie als "Gut" eingestuft.