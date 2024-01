Daimler Truck Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Das Anleger-Sentiment bezüglich Daimler Truck ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den sozialen Medien wurde an 11 Tagen vor allem negativ über das Unternehmen diskutiert, während an nur zwei Tagen positive Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen lag der Fokus der Anleger hauptsächlich auf negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Eine tiefere Analyse zeigt jedoch, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Daimler Truck-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 31,43 EUR, während der Kurs der Aktie bei 32,84 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,49 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 31,21 EUR, was einer Abweichung von +5,22 Prozent entspricht. Insgesamt wird dies als "Gut"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers in Relation setzt, zeigt, dass die Daimler Truck-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings ist der langfristige RSI neutral eingestuft. Insgesamt erhält Daimler Truck eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Trotzdem war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Daimler Truck daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe unserer Analyse.