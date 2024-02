Daimler Truck Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Die technische Analyse der Daimler Truck-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 31,63 EUR, während der aktuelle Kurs bei 33,71 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,58 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 32,3 EUR, was einer Abweichung von +4,37 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen negative Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen. Zusätzlich wurden acht Handelssignale ermittelt, wovon 8 als gut und keines als schlecht bewertet wurden, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, so wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses greift man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurück. Der RSI der Daimler Truck-Aktie liegt bei 2,78, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Unternehmen.