Daimler Truck Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse für Daimler Truck zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 31,43 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (32,84 EUR) um +4,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 31,21 EUR, was einer Abweichung von +5,22 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Daimler Truck eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies basiert auf den Diskussionen in den sozialen Medien, die eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen zeigen. Daher wird das Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen ist jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Daimler Truck daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Anleger zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Daimler Truck diskutiert wurde. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.

Zur Beurteilung, ob die Daimler Truck-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 83,15 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Daimler Truck daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.