Daimler Truck Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI der Daimler Truck liegt bei 22,76, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Daimler Truck bei 34,5 EUR liegt, was eine +8,52 Prozentige Entfernung vom GD200 (31,79 EUR) darstellt und daher als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 32,94 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Daimler Truck-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Daimler Truck-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Es wurden insgesamt 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Daimler Truck in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien.